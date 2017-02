Ha les livres dont vous êtes le héros, doux souvenirs de ma jeunesse. Que d’aventures passez dans les donjons, épée à la main à pourfendre monstres et sauvez les princesses.

Quoi, vous ne savez pas ce qu’est un livre dont vous êtes le héros ? Diantre, hum, je sort mon épée +2 pour vous apprendre la vie ou pas ? Hum, non, soyons plus efficace, je vais brandir mon wikipedia magique:

« Les livres-jeux, souvent appelés livres dont vous êtes le héros[1], sont un genre de romans ayant pour caractéristique d’être interactifs, le déroulement de l’histoire dépendant des choix du lecteur.

Ce genre, né dans les années 1960-1970, devient célèbre en 1982 avec Le Sorcier de la Montagne de feu. Il connaît son heure de gloire dans les années 1980 et au début des années 1990 avant de sombrer dans l’oubli, les éditeurs abandonnant la réédition de ces livres dont le succès n’est plus au rendez-vous. Un léger renouveau se fait sentir à partir de 2003, lorsque l’éditeur anglais Wizard Books réédite les livres les plus connus de la série Défis fantastiques, suivi en 2007 par Gallimard en français.

Les livres-jeux ont amené de nombreux lecteurs vers le jeu de rôle, et certains ont été déclinés sur ce support : c’est le cas des séries telles que Défis fantastiques (Fighting Fantasy, éditée chez Puffin Books (en)) et, plus récemment, Loup Solitaire, publiée par Mongoose Publishing en anglais et éditée en France par Le Grimoire. »

Voici le lien vers l’article wikipedia integral: http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre-jeu

Et voici un lien vers le forum de LDVELH que je fréquente: http://www.la-taverne-des-aventuriers.com/

Vous y trouverez, entre autre, pleins de critiques de LDVELH pour faire votre choix avant d’investir et de tenter l’aventure… Si vous en avez le courage…